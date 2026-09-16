Nordwind отменит часть рейсов в Сочи из Казани и Нижнекамска, перенаправив их в Сухум

Изменения будут действовать с 18 сентября по 24 октября

Фото: Артем Дергунов

Часть рейсов авиакомпании Nordwind из Казани и Нижнекамска в Сочи и обратно отменят. Вместо них пассажирам предлагают полеты в Сухум. Об этом сообщили в пресс-службе Nordwind.

Изменения будут действовать с 18 сентября по 24 октября. Они будут касаться следующих перелетов:

Казань — Сочи с 30 сентября по понедельникам, средам, субботам;

Сочи — Казань с 30 сентября по понедельникам, средам, субботам;

Нижнекамск — Сочи 21 сентября;

Сочи — Нижнекамск 21 сентября.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Аналогичные изменения ждут рейсы из Оренбурга, Томска, Перми, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Уфы и других городов.

Пассажирам отмененных рейсов предлагают возврат денежных средств или альтернативную пересадку на близкие даты от первоначального вылета.

Напомним, в чат-боте «Госуслуги Республики Татарстан» в мессенджере «Макс» теперь можно проверять расписание авиарейсов аэропорта Казани. Чтобы добавить рейс в сохраненные, нужно нажать на «звездочку» рядом с ним. После этого бот будет присылать уведомления об изменениях.

Галия Гарифуллина