В Нижнекамске рассказали о ходе ремонта домов, пострадавших из-за атаки БПЛА

Беляев поручил усилить рабочие бригады, чтобы ускорить восстановление зданий

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев проверил ход восстановления домов, пострадавших в результате атаки БПЛА. Об этом он сообщает в своем канале в «Макс».

В доме на проспекте Шинников, 71 продолжается демонтаж поврежденных конструкций, проверяются инженерные системы. В ближайшие полторы недели планируется завершить основные демонтажные работы. Затем специалисты дополнительно проверят газоснабжение, водоснабжение и другие коммуникации.

— Замеры окон уже выполнены, конструкции изготавливаются. Их установка начнется после завершения демонтажа. Жители первого и второго подъездов уже вернулись в свои квартиры, — рассказал Беляев.

Параллельно проверяется состояние квартир и формируется перечень необходимых отделочных работ. Основные конструктивные работы должны завершить в середине ноября.

На Школьном бульваре, 7/2 окна в квартирах восстановлены. В ближайшее время там установят балконные рамы в едином стиле.

— Поручил усилить рабочие бригады, чтобы ускорить восстановление домов. Отдельно встретился с жителями пострадавших квартир и старшими по домам. Выслушал вопросы и пожелания. Все обращения взяли в работу, — заверил мэр.

Напомним, ночью 13 сентября вооруженные формирования Украины нанесли удары БПЛА по гражданским объектам и жилым домам Нижнекамска. В результате произошедшего погибли два человека, также были пострадавшие среди мирных жителей. Зафиксированы повреждения в жилом секторе.

Галия Гарифуллина