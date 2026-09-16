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Число заболевших посетителей «Nan кебаб №1» в Казани выросло до 58

18:44, 16.09.2026

Вчера сообщалось о 26 госпитализированных в инфекционную больницу

Число заболевших посетителей «Nan кебаб №1» в Казани выросло до 58
Фото: Мария Зверева

Число заболевших посетителей кафе «Nan кебаб №1» в Казани выросло до 58, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

— На 16 сентября зарегистрировано 58 заболевших после употребления продукции «Nan кебаб №1», в том числе 16 человек выявлены активно, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 12—13 сентября было зарегистрировано 33 случая кишечной инфекции, пишет издание. Вчера было известно о 26 госпитализированных в инфекционную больницу.

Роспотребнадзор выявил в кафе многочисленные нарушения, включая продукты с истекшим сроком годности. В нарезках и заготовках из овощей и сыра обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в соусах — сальмонеллы. Также сальмонелла выделена от повара-шаурмиста.

Кафе опечатано, материалы переданы в суд. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг).

Галия Гарифуллина

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Татарстан

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