В Казани увековечат память о погибшем на СВО Антоне Грунисе
В городе появится памятная табличка
В Казани увековечат память погибшего на СВО Героя России, командира 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майора Антона Груниса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе раиса Татарстана.
— Устанавливается его место проживания, когда он находился в Казани, для того чтобы на этом доме установить памятную табличку. А также будет внесено предложение по наименованию либо улицы, либо школы его именем, — цитирует издание.
В музее Суворовского училища в Казани, где учился Грунис, уже есть посвященный ему уголок, добавили в пресс-службе раиса. Представленную информацию о военном будут расширять.
О том, что Грунис погиб, сообщил в своем канале в «Максе» сегодня замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Грунис родился в Казани в 1979 году. Окончил Казанское суворовское военное училище. Под его командованием бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады освобождали Константиновку в ДНР. «Человек с литовской фамилией, родился в Казани. Воюет блестяще», — говорил о Грунисе президент РФ Владимир Путин. В августе этого года генерал-майору было присвоено звание Героя России.
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