В Казани увековечат память о погибшем на СВО Антоне Грунисе

В городе появится памятная табличка

Фото: минобороны РФ

В Казани увековечат память погибшего на СВО Героя России, командира 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майора Антона Груниса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе раиса Татарстана.

— Устанавливается его место проживания, когда он находился в Казани, для того чтобы на этом доме установить памятную табличку. А также будет внесено предложение по наименованию либо улицы, либо школы его именем, — цитирует издание.

В музее Суворовского училища в Казани, где учился Грунис, уже есть посвященный ему уголок, добавили в пресс-службе раиса. Представленную информацию о военном будут расширять.

О том, что Грунис погиб, сообщил в своем канале в «Максе» сегодня замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Грунис родился в Казани в 1979 году. Окончил Казанское суворовское военное училище. Под его командованием бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады освобождали Константиновку в ДНР. «Человек с литовской фамилией, родился в Казани. Воюет блестяще», — говорил о Грунисе президент РФ Владимир Путин. В августе этого года генерал-майору было присвоено звание Героя России.

Галия Гарифуллина