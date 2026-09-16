В Татарстане за неделю подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-98

Это следует из данных Росстата

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за неделю, с 8 по 14 сентября, подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-98. Это следует из данных Росстата.

Стоимость топлива марки АИ-92 в республике достигла 69,01 рубля за литр — ранее он стоил 68,37 рубля. Бензин АИ-98 подорожал с 98,07 рубля до 99,25 рубля.

При этом топливо АИ-95 по-прежнему стоило 73,83 рубля, а дизель — 80,98 рубля.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 8 по 14 сентября изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 36 субъектах России. Больше всего они изменились в Ингушетии, прибавив 12,6%. Снизилась стоимость бензина в 20 регионах, существеннее всего в Севастополе: -6,7%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены практически не изменились.

Напомним, глава одной из крупнейших американских нефтяных компаний Chevron Майк Вирт заявил о наступлении мирового топливного кризиса. По его словам, он связан с ситуацией на Ближнем Востоке. Сейчас не стоит ожидать быстрого снижения цен на топливо, утверждает эксперт.

Галия Гарифуллина