«Рубин» назвал состав на гостевой матч с «Родиной» в РПЛ

Встреча начнется в 18:30 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» назвал состав на гостевой матч с «Родиной» в рамках 9-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.

В стартовом составе «Рубина» снова не оказалось Руслана Безрукова, который остался в запасе, как и новичок команды Ульви Бабаев. В защитной тройке центральных нет Егора Тесленко, уступившего место Денилю Мальдонадо.

Состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Урозов, Вуячич, Мальдонадо, Арройо — Иву, Ходжа, Йочич, Самошников — Сиве.

Реальное время / realnoevremya.ru

Матч между «Родиной» и «Рубином» в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 18:30 по московскому времени. Встреча станет последней для команд перед паузой на игры сборных.

Зульфат Шафигуллин