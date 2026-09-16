«Рубин» назвал состав на гостевой матч с «Родиной» в РПЛ
Встреча начнется в 18:30 по московскому времени
«Рубин» назвал состав на гостевой матч с «Родиной» в рамках 9-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.
В стартовом составе «Рубина» снова не оказалось Руслана Безрукова, который остался в запасе, как и новичок команды Ульви Бабаев. В защитной тройке центральных нет Егора Тесленко, уступившего место Денилю Мальдонадо.
Состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Урозов, Вуячич, Мальдонадо, Арройо — Иву, Ходжа, Йочич, Самошников — Сиве.
Матч между «Родиной» и «Рубином» в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 18:30 по московскому времени. Встреча станет последней для команд перед паузой на игры сборных.
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