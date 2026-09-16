Футболист ЦСКА Рейс дисквалифицирован на два матча РПЛ за фол на Арройо

КДК РФС огласил решение по удалению защитника «армейцев»

Защитник ЦСКА Матеус Рейс дисквалифицирован на два матча РПЛ за фол на игроке «Рубина» Андерсоне Арройо.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал РПЛ.



— По решению КДК РФС Матеус Рейс получил два матча дисквалификации плюс еще два матча условно, — сообщает пресс‑служба РПЛ.

После удаления защитник «армейцев» толкнул в спину главного судью матча Инала Танашева.

Отметим также, что полузащитник «Родины» Посо дисквалифицирован на три матча РПЛ по итогам встречи с «Крыльями Советов».



В протоколе игры указано, что Икер проявил «оскорбительное поведение в отношении ассистента главного судьи в подтрибунном помещении после окончания матча».

Евгений Романов