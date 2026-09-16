Новости спорта

04:35 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Футболист ЦСКА Рейс дисквалифицирован на два матча РПЛ за фол на Арройо

16:04, 16.09.2026

КДК РФС огласил решение по удалению защитника «армейцев»

Футболист ЦСКА Рейс дисквалифицирован на два матча РПЛ за фол на Арройо
Фото: взято с сайта pfc-cska.com

Защитник ЦСКА Матеус Рейс дисквалифицирован на два матча РПЛ за фол на игроке «Рубина» Андерсоне Арройо.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал РПЛ.

— По решению КДК РФС Матеус Рейс получил два матча дисквалификации плюс еще два матча условно, — сообщает пресс‑служба РПЛ.

После удаления защитник «армейцев» толкнул в спину главного судью матча Инала Танашева.

Отметим также, что полузащитник «Родины» Посо дисквалифицирован на три матча РПЛ по итогам встречи с «Крыльями Советов».

В протоколе игры указано, что Икер проявил «оскорбительное поведение в отношении ассистента главного судьи в подтрибунном помещении после окончания матча».

Евгений Романов

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также