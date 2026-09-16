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«Россети» прогнозируют рекордную выручку свыше 2 трлн рублей

12:44, 16.09.2026

Инвестиционная программа на 2026 год оценивается примерно в 1 трлн рублей

«Россети» прогнозируют рекордную выручку свыше 2 трлн рублей
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Выручка «Россетей» за первое полугодие 2026 года составила 980 млрд рублей, а по итогам всего года прогнозируется на уровне свыше 2 трлн, что станет рекордным результатом. Об этом генеральный директор компании Андрей Рюмин сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает пресс-служба правительства России.

Инвестиционная программа на 2026 год оценивается примерно в 1 трлн рублей. Это на треть больше, чем в 2025-м. Все объекты строятся с максимальным использованием отечественного оборудования.

Объем ремонтной программы превышает 135 млрд рублей (+12% к прошлому году). Для оперативного проведения восстановительных работ сформировано более 10,5 тыс. бригад, подготовлено около 8 тыс. резервных источников электроснабжения мощностью более 670 МВт.

Ранее сообщалось, что Мишустин поручил разработать меры защиты прав российских авторов за рубежом. Коммерциализация такой собственности необходима для повышения устойчивости и инвестиционной привлекательности креативных индустрий.

Алсу Сабирзанова

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