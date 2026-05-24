В Вашингтоне у Белого дома открыли стрельбу

Дональд Трамп не пострадал

Вечером 23 мая возле Белого дома произошла стрельба: мужчина открыл огонь из пистолета, сообщили американские СМИ.

Сотрудники Секретной службы США ответили огнем — в результате нападавший получил смертельные ранения. Также пострадал случайный прохожий.

В момент инцидента президент США Дональд Трамп находился в Белом доме. Его жизни ничего не угрожает.

Нападавший произвел не менее трех выстрелов, сообщал канал Fox News. Злоумышленник был нейтрализован. Телеканал CBS рассказал, что мужчина был госпитализирован, позже Секретная служба передала, что медики констатировали смерть стрелка.

Злоумышленник открыл огонь по правоохранителям у КПП рядом с Белым домом, сообщал Reuters. По данным NBC, это был Несир Бест. В New York Post рассказали, что он был психически болен и считал себя Иисусом Христом.

Напомним, у Белого дома произошла стрельба и 4 мая. Пострадали по меньшей мере два человека.

Галия Гарифуллина