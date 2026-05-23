Украинские дроны атаковали колледж в ЛНР, погибло 12 человек

Еще 48 граждан пострадали

Украинские дроны в пятницу, 22 мая, атаковали общежитие одного из колледжей в Старобельске ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

По последним данным МЧС России, в результате происшествия погибло 12 человек.

— Всего пострадали 48 человек, из них 12 погибли, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Никита Егоров