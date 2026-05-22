Все новости
В ЛНР атаковали Старобельский колледж, пострадало около 35 человек

09:28, 22.05.2026

Произошло обрушение здания общежития, где находилось 86 студентов

Прошедшей ночью беспилотники атаковали территорию Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ЛНР.

В результате атаки произошло обрушение здания общежития, которое находится на территории колледжа. На момент разрушения в помещении находилось 86 студентов.

— Под завалами оказались люди. На данный момент спасателями МЧС России из под завалов извлечены три человека. Они переданы бригаде скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении МЧС.

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, ранения разной степени тяжести получили 35 человек.

В 2022 году в Старобельске был обстрелян пункт временного размещения людей.

Зульфат Шафигуллин

