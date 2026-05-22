В ЛНР атаковали Старобельский колледж, пострадало около 35 человек

Произошло обрушение здания общежития, где находилось 86 студентов

Прошедшей ночью беспилотники атаковали территорию Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ЛНР.

В результате атаки произошло обрушение здания общежития, которое находится на территории колледжа. На момент разрушения в помещении находилось 86 студентов.

— Под завалами оказались люди. На данный момент спасателями МЧС России из под завалов извлечены три человека. Они переданы бригаде скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении МЧС.

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, ранения разной степени тяжести получили 35 человек.

В 2022 году в Старобельске был обстрелян пункт временного размещения людей.

Зульфат Шафигуллин