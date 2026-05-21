ФСБ в Татарстане ликвидировала подпольную нарколабораторию

Под лабораторию был оборудован частный дом двумя жителями Тукаевского района республики

Фото: скриншот видео УФСБ России по Татарстану

В Татарстане сотрудники республиканского Управления ФСБ России ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Двое жителей Тукаевского района республики, вступившие в состав организованной преступной группы, оборудовали частный дом под нарколабораторию. Сбыт был налажен через интернет-магазин.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ были обнаружены и изъяты химические компоненты, прекурсоры и лабораторное оборудование. Всего злоумышленниками было подготовлено для сбыта более 3 кг наркотического средства «мефедрон».

— Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», — говорится в заявлении пресс-службы.

Подозреваемые задержаны, им грозит наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия пока продолжаются.

Зульфат Шафигуллин