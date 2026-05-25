В Набережных Челнах ликвидировали открытое горение на складе в Комсомольском районе

Вечером 25 мая в Набережных Челнах произошло возгорание на складе. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 20:02 по местному времени, сообщают в ГУ МЧС РФ по РТ в «Максе».

Инцидент произошел по адресу: улица Магистральная, 57б. По прибытии на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло в складском помещении предприятия, специализирующегося на торговле копченой рыбой. На тушение пожара были направлены 10 пожарных автоцистерн. Специалисты оперативно провели необходимые мероприятия по локализации возгорания.

В 20:50 пожар был локализован, а к 22:10 удалось полностью ликвидировать открытое горение. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Площадь пожара на данный момент уточняется. На месте продолжают работать специалисты экстренных служб.

Наталья Жирнова