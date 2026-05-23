На угольной шахте в Китае взорвался газ, погибло 90 человек

На угольной шахте в уезде Циньюань провинции Шаньси на севере Китая взорвался газ. Все произошло в пятницу, 22 мая, в 19.29 по местному времени (14.29 мск). Во время ЧП в шахте находились 247 рабочих.

По данным Центрального телевидения КНР, в результате происшествия погибло 90 человек.

— Число погибших в результате происшествия достигло 90 человек, — говорится в сообщении телеканала.

Спасатели продолжают искать и спасать пострадавших на месте ЧП. Компетентные органы также устанавливают причины взрыва.

Никита Егоров