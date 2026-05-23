На Гавайях произошло землетрясение, эксперты оценили состояние вулкана Килауэа

На гавайском Большом острове произошло землетрясение магнитудой 6, пишет агентство Reuters.



— Землетрясение широко ощущалось на островах Гавайи, Мауи и Оаху и находилось на глубине около 23 км (14 миль), согласно данным USGS. По данным Тихоокеанского центра, предупреждения о цунами, цунами от землетрясения не ожидалось и немедленных сообщений о повреждениях или жертвах не поступало, — говорится в материале.

Кроме того, геологическая служба Соединенных Штатов уже оценила состояние вулкана Килауэа, который является одним из самых активных вулканов мира.

— Вулкан извергается эпизодически с 23 декабря 2024 года. В обновлении, опубликованном ранее в пятницу, Гавайская вулканическая обсерватория (HVO) USGS сообщила, что следующее извержение произойдет где-то между 24 и 27 мая, ссылаясь на прогнозные модели, — написали авторы материала.

Никита Егоров