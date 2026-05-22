В Нижнекамске у мужчины похитили 2,7 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

В Нижнекамске 32-летний местный житель стал жертвой схемы с лжеинвестициями в криптовалюту, потеряв 2,75 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В 2025 году мужчина познакомился в соцсетях с «успешным инвестором», который убедил его вложиться в крипторынок. После первых успешных операций под руководством мошенника потерпевший взял кредит на 2,5 млн рублей, а также оформил займ на жену в размере 190 тыс. рублей. Затем он перевел все средства, в том числе свои сбережения — 34,5 тыс. рублей, через посредников и курьера.

Обман раскрылся только после консультации со знакомым, к которому мужчина обратился за советом.



В настоящее время полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемого.

Зульфат Шафигуллин