В Татарстане не осталось подтопленных участков
Подразделения противопожарной службы совершили 17 выездов по ложным вызовам
В Татарстане за минувшие сутки, 25 мая, произошло 14 пожаров. Из них шесть возгораний зафиксировали в жилом секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Кроме того, подразделения Государственной противопожарной службы совершили 17 выездов по ложным вызовам, шесть раз выезжали на взаимодействие с другими службами и столько же раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
Кроме того, освободились от воды 5 приусадебных участков в СНТ «Ял» пгт Васильево Зеленодольского МР. Подтопленных участков на территории республики нет.
Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах ликвидировали открытое горение на складе в Комсомольском районе.
