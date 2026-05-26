В Татарстане не осталось подтопленных участков

Подразделения противопожарной службы совершили 17 выездов по ложным вызовам

В Татарстане за минувшие сутки, 25 мая, произошло 14 пожаров. Из них шесть возгораний зафиксировали в жилом секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Кроме того, подразделения Государственной противопожарной службы совершили 17 выездов по ложным вызовам, шесть раз выезжали на взаимодействие с другими службами и столько же раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Кроме того, освободились от воды 5 приусадебных участков в СНТ «Ял» пгт Васильево Зеленодольского МР. Подтопленных участков на территории республики нет.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах ликвидировали открытое горение на складе в Комсомольском районе.

Никита Егоров