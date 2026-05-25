В Чехии задержали митрополита РПЦ Илариона, у него якобы нашли наркотики

Полицейские без причины начали досматривать транспортное средство

В Чехии задержан митрополит РПЦ Иларион. В его машине якобы нашли наркотики, сообщила редакция его телеграм-канала.

В свою очередь сам священнослужитель отрицает, что незаконно хранил запрещенные вещества. Он также назвал произошедшее провокацией.

Машину митрополита остановили после выезда от православного храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. Полицейские без причины начали досматривать транспортное средство. В багажнике нашли четыре небольших контейнера с веществом белого цвета.

При этом митрополита, со слов его адвоката, увели в магазин на АЗС, не дав присутствовать при досмотре машины. Причем правоохранители не досматривали личные вещи и сумки, сосредоточившись только на багажнике.



Никита Егоров