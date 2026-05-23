Над территорией Татарстана сбит вражеский беспилотник — Минобороны
В ведомстве не стали уточнять количество БПЛА, уничтоженных над республикой
Над территорией Республики Татарстан сбит вражеский беспилотник. Информация появилась в ночной сводке Министерства обороны РФ.
В ведомстве не стали уточнять количество БПЛА, уничтоженных над Татарстаном. Всего за ночь над Россией сбили 348 беспилотников.
На территории Татарстана продолжает действовать режим беспилотной опасности, введенный в 3.45 мск. При этом аэропорт Казани уже открыт для приема и вылета воздушных судов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».