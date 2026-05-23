Над территорией Татарстана сбит вражеский беспилотник — Минобороны

07:32, 23.05.2026

В ведомстве не стали уточнять количество БПЛА, уничтоженных над республикой

Над территорией Республики Татарстан сбит вражеский беспилотник. Информация появилась в ночной сводке Министерства обороны РФ.

В ведомстве не стали уточнять количество БПЛА, уничтоженных над Татарстаном. Всего за ночь над Россией сбили 348 беспилотников.

На территории Татарстана продолжает действовать режим беспилотной опасности, введенный в 3.45 мск. При этом аэропорт Казани уже открыт для приема и вылета воздушных судов.

Зульфат Шафигуллин

