Министр молодежи Татарстана сдал тест на ВИЧ

Фото: скриншот видео

Глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов похвалил Юрия Дудя за фильм об эпидемии ВИЧ в России. Чиновник выложил видео, где сдал тест на вирус иммунодефицита.

«Во-первых, знаний о ВИЧ должно быть больше, чтобы каждый мог защититься и защитить окружающих. Во-вторых, надо не стесняться говорить с подростками о предохранении, предупреждать, что презерватив — это не только защита от нежелательной беременности, но и способ заботы о своем физическом здоровье. В-третьих, ВИЧ не передается через дружбу, бытовые контакты, поэтому нам не нужно сторониться ВИЧ-позитивных людей, они такие же члены общества, не стоит вешать ярлыки и косо смотреть на них только лишь из-за диагноза», — написал министр.

Напомним¸ что сегодня Госдума пригласила Юрия Дудя, у которого на этой неделе вышел фильм о ВИЧ. Предполагается, что журналист расскажет депутатам о проблемах ВИЧ-инфицированных в России.