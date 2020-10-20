Галиев Марат Ибрагимович

Общая информация

Родился 3 июня 1976 года в пос. им. Малышева гор. Асбест, Свердловская обл.

Образование

1997 г. — окончил Асбестовский горный техникум.

2012 г. — окончил Нижневартовский филиал Института бизнеса и права.

2017 г. — окончил РАНХиГС при Президенте РФ, магистратура по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность

1994-1996 гг. — проходил срочную службу в рядах Российской армии.

1996-1997 гг. — помощник машиниста буровой установки на Рудоуправлении АО «Ураласбест».

1997-2006 гг. — работал в организациях Нижневартовская ГРЭС, ТОО «Люмен», ТОО «Западно-Сибирская комплектовочная Фирма», ОМТС ОАО «ИК Кварц» на различных ответственных и руководящих должностях.

С 2006 г. — учредитель и руководитель ООО «Трейд Металл».

С 2016 г. — генеральный директор ООО «ТрансЛомПереработка»

С 2018 г. — учредитель и генеральный директор экотехнопарков «Яшел Парк» (Сабинский район РТ) и «Яшел Парк Сибирь» (ХМАО).

С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.

С октября 2019 г. — президент Ассоциации операторов по обращению с промышленными отходами.

Награды и звания

Награжден благодарностью Думы Нижневартовского района ХМАО (2009 г.), благодарностью Президента РТ (2015 г.).

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