Галиев Марат Ибрагимович
Общая информация
Родился 3 июня 1976 года в пос. им. Малышева гор. Асбест, Свердловская обл.
Образование
1997 г. — окончил Асбестовский горный техникум.
2012 г. — окончил Нижневартовский филиал Института бизнеса и права.
2017 г. — окончил РАНХиГС при Президенте РФ, магистратура по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Трудовая деятельность
1994-1996 гг. — проходил срочную службу в рядах Российской армии.
1996-1997 гг. — помощник машиниста буровой установки на Рудоуправлении АО «Ураласбест».
1997-2006 гг. — работал в организациях Нижневартовская ГРЭС, ТОО «Люмен», ТОО «Западно-Сибирская комплектовочная Фирма», ОМТС ОАО «ИК Кварц» на различных ответственных и руководящих должностях.
С 2006 г. — учредитель и руководитель ООО «Трейд Металл».
С 2016 г. — генеральный директор ООО «ТрансЛомПереработка»
С 2018 г. — учредитель и генеральный директор экотехнопарков «Яшел Парк» (Сабинский район РТ) и «Яшел Парк Сибирь» (ХМАО).
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.
С октября 2019 г. — президент Ассоциации операторов по обращению с промышленными отходами.
Награды и звания
Награжден благодарностью Думы Нижневартовского района ХМАО (2009 г.), благодарностью Президента РТ (2015 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420081, просп. Альберта Камалеева 1
- Телефон: (917) 891-90-11
- Email: galievmi@bk.ru
Дата последнего обновления: 20.10.2020