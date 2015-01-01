75-летие Великой Победы
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В 2020 году отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны и победы над нацизмом. Для россиян это прежде всего год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Указом президента России 2020-й объявлен в России Годом памяти и славы. Все о людях, событиях, мероприятиях этого года – в сюжете «Реального времени».
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