75-летие Великой Победы

В 2020 году отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны и победы над нацизмом. Для россиян это прежде всего год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Указом президента России 2020-й объявлен в России Годом памяти и славы. Все о людях, событиях, мероприятиях этого года – в сюжете «Реального времени».