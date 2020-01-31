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В России у двух человек выявили коронавирус

15:39, 31.01.2020
В России у двух человек выявили коронавирус
Фото: pixabay.com

В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом, оба являются гражданами Китая.

Заболевшие находятся в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь, сообщила глава штаба по предотвращению распространения коронавируса, вице-премьер Татьяна Голикова.

Кроме того, по ее словам, правительство начнет эвакуацию граждан РФ из провинции Хубэй в Китае. После этого россияне будут помещены в карантин на 14 дней, пишет ТАСС.

Ранее в секретариате Голиковой не подтвердили информацию о якобы обнаруженном у пациента в инфекционной больнице в Москве коронавирусе.

Происшествия
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