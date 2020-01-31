«Вы пишете, как в Китае страшно, на самом деле все спокойно»: в Казань вернулся борт с российскими туристами
342 российских туриста прямо в аэропорту сдали анализы на коронавирус и подписали согласие на медицинское обследование
Несколько часов назад в казанском аэропорту приземлился предпоследний самолет из Китая. Курортный остров Хайнань покинули еще 342 российских туриста. После девятичасового перелета пассажиры должны были пройти не только паспортный контроль, но и несколько стадий эпидемиологического контроля: сдать мазки из носоглотки на наличие нового штамма коронавируса, пройти через тепловизоры и подписать согласие на поддержание связи с медиками.
О том, как проходит медосмотр прибывающих из Китая туристов, почему по прилете в Казань они начинали показательно чихать и кашлять на камеры и действительно ли в Поднебесной все так страшно, — в репортаже «Реального времени».
«Китайцы — молодцы, носят маски: местные переживают, а мы как отдыхали, так и отдыхаем»
Сегодня в Казань из Китая прилетела предпоследняя партия российских туристов. Чартерный рейс F7 9734 авиакомпании IFly из аэропорта города Санья доставил 342 пассажира. В аэропорту Казани им предстояло пройти усиленные меры карантинного досмотра, как и предупреждала нас вчера Лилия Галимова, руководитель пресс-службы президента Татарстана. По расписанию аэробус А233 должен был приземлиться ровно в 10 утра, но борт вылетел из Китая с часовым опозданием, и время прилета постоянно сдвигалось. С самого утра в терминале 1А дежурили бригады эпидемиологов и несколько машин скорой медицинской помощи.
Медиков в защитных костюмах зевакам в пассажирских терминалах увидеть не удалось. Сначала они работали прямо в самолете: замеряли температуру прибывших и брали мазки из носа и горла. В зоне прилета специалисты в масках осматривали каждого пассажира, вооружившись портативными и стационарными бесконтактными тепловизорами. Инструкция предполагала «поголовный» замер температуры и немедленную изоляцию для проведения дополнительных анализов на наличие нового штамма коронавируса, если будет зафиксировано отклонение от заветных 36,6 градуса.
Пока время ожидаемого прибытия рейса менялось, в зоне ожидания начинали собираться немногочисленные родственники и друзья российских туристов: те, кому удалось вырваться с работы. Многие, войдя в здание аэропорта, спешили надеть одноразовые маски. Их примеру следовали и некоторые сотрудники аэропорта — специалисты клининг-службы, команда досмотра, продавцы в сувенирных лавках.
Самолет с россиянами на борту приземлился только около 11 часов. Еще около часа занял паспортный контроль и медосмотр. В итоге первые пассажиры начали выходить «в люди» ближе к полудню.
— Я бы не сказала, что досмотр был долгим, все службы оперативно сработали, но мы с детьми, конечно, очень устали, — рассказала «Реальному времени» Арина Хасанова, отдыхавшая на Хайнане с двумя сыновьями. — Сначала мерили температуру тепловизорами, потом еще «пистолетами». На борту у нас было все спокойно, плохо никому не было, и в Китае в принципе все спокойно, только китайцы все в масках.
— Все в порядке, вы больше сами нагоняете, мы начинаем бояться, когда вас читаем. Вы пишете, как там страшно, а на самом деле все спокойно. Китайцы — молодцы, принимают все меры предосторожности, носят маски, в курортной туристической зоне все тихо. Местные переживают, а мы как отдыхали, так и отдыхаем, — с улыбкой констатировал другой казанец, вернувшийся из Саньи, — Константин Романов.
Большинство туристов выходили из зоны досмотра с улыбкой, посмеиваясь и иронизируя над журналистами, спешащими узнать подробности досмотра и последние новости с Хайнаня. Кто-то, завидя телекамеры, даже начинал по-театральному выразительно чихать и кашлять, намекая на безосновательность такого пристального внимания к их возвращению на родину. Тем не менее почти все туристы, сошедшие с борта, были в защитных масках и снимать их не спешили.
«На Хайнане закрыли некоторые пляжи, но нам повезло: вокруг нашего отеля все работало»
Вернувшиеся с отдыха туристы рассказали, что на некоторых курортах китайцы все же закрыли несколько пляжей из-за угрозы новых вспышек коронавируса, но большинство функционирует в обычном режиме. Правда, курорты заметно опустели, иностранные туристы спешат скорее покинуть потенциально неблагополучный регион.
— На Хайнане закрыли некоторые пляжи, но нам повезло: вокруг нашего отеля все работало. Вообще, местные все ходят в масках, китайцам даже не рекомендуют ехать на отдых из-за вспышки этого коронавируса, их почти не видно в людных местах. Зато наши туристы почти все без масок, ничего не боятся, отдыхают как отдыхали. Там вообще только русские туристы сейчас, никого больше, — рассказала по прилете Альфия Газизулина.
— Вы знаете, китайцы такие молодцы, они все носят маски. Они, бедные, больше всех нас боятся заболеть. Все там тихо и спокойно. Но китайцев на пляжах нет, потому что им всем рекомендовали на праздники уехать по домам, — подтвердила «Реальному времени» Инна Хмелева. — Они все в масках. А вот русские все без масок. В нашем отеле постоянно проветривали помещения, мы мыли руки и за себя были в ответе.
Все туристы, вернувшиеся из Китая, в обязательном порядке сдали анализы и заполнили специальные формы, подтвердив готовность при любых отклонениях от нормы или изменениях состояния здоровья незамедлительно обратиться за медицинской помощью, предупредив специалистов о недавней поездке на Хайнань. На данный момент официально подтвержденных случаев завоза коронавируса в Россию через воздушную гавань Казани зафиксировано не было.
По последней информации пресс-службы казанского аэропорта, последний рейс из Китая в Казань авиакомпания IFly выполнит 3 февраля. Судно проследует по маршруту Санья — Уфа — Казань и приземлится в 10 часов.
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