«Вы пишете, как в Китае страшно, на самом деле все спокойно»: в Казань вернулся борт с российскими туристами

342 российских туриста прямо в аэропорту сдали анализы на коронавирус и подписали согласие на медицинское обследование

Фото: Максим Платонов

Несколько часов назад в казанском аэропорту приземлился предпоследний самолет из Китая. Курортный остров Хайнань покинули еще 342 российских туриста. После девятичасового перелета пассажиры должны были пройти не только паспортный контроль, но и несколько стадий эпидемиологического контроля: сдать мазки из носоглотки на наличие нового штамма коронавируса, пройти через тепловизоры и подписать согласие на поддержание связи с медиками. О том, как проходит медосмотр прибывающих из Китая туристов, почему по прилете в Казань они начинали показательно чихать и кашлять на камеры и действительно ли в Поднебесной все так страшно, — в репортаже «Реального времени».

«Китайцы — молодцы, носят маски: местные переживают, а мы как отдыхали, так и отдыхаем»

Сегодня в Казань из Китая прилетела предпоследняя партия российских туристов. Чартерный рейс F7 9734 авиакомпании IFly из аэропорта города Санья доставил 342 пассажира. В аэропорту Казани им предстояло пройти усиленные меры карантинного досмотра, как и предупреждала нас вчера Лилия Галимова, руководитель пресс-службы президента Татарстана. По расписанию аэробус А233 должен был приземлиться ровно в 10 утра, но борт вылетел из Китая с часовым опозданием, и время прилета постоянно сдвигалось. С самого утра в терминале 1А дежурили бригады эпидемиологов и несколько машин скорой медицинской помощи.

В зоне прилета специалисты в масках осматривали каждого пассажира, вооружившись портативными и стационарными бесконтактными тепловизорами

Медиков в защитных костюмах зевакам в пассажирских терминалах увидеть не удалось. Сначала они работали прямо в самолете: замеряли температуру прибывших и брали мазки из носа и горла. В зоне прилета специалисты в масках осматривали каждого пассажира, вооружившись портативными и стационарными бесконтактными тепловизорами. Инструкция предполагала «поголовный» замер температуры и немедленную изоляцию для проведения дополнительных анализов на наличие нового штамма коронавируса, если будет зафиксировано отклонение от заветных 36,6 градуса.

Пока время ожидаемого прибытия рейса менялось, в зоне ожидания начинали собираться немногочисленные родственники и друзья российских туристов: те, кому удалось вырваться с работы. Многие, войдя в здание аэропорта, спешили надеть одноразовые маски. Их примеру следовали и некоторые сотрудники аэропорта — специалисты клининг-службы, команда досмотра, продавцы в сувенирных лавках.

Одноразовые маски надели и сотрудники аэропорта — специалисты клининг-службы, команда досмотра, продавцы в сувенирных лавках

Самолет с россиянами на борту приземлился только около 11 часов. Еще около часа занял паспортный контроль и медосмотр. В итоге первые пассажиры начали выходить «в люди» ближе к полудню.

— Я бы не сказала, что досмотр был долгим, все службы оперативно сработали, но мы с детьми, конечно, очень устали, — рассказала «Реальному времени» Арина Хасанова, отдыхавшая на Хайнане с двумя сыновьями. — Сначала мерили температуру тепловизорами, потом еще «пистолетами». На борту у нас было все спокойно, плохо никому не было, и в Китае в принципе все спокойно, только китайцы все в масках.

— Все в порядке, вы больше сами нагоняете, мы начинаем бояться, когда вас читаем. Вы пишете, как там страшно, а на самом деле все спокойно. Китайцы — молодцы, принимают все меры предосторожности, носят маски, в курортной туристической зоне все тихо. Местные переживают, а мы как отдыхали, так и отдыхаем, — с улыбкой констатировал другой казанец, вернувшийся из Саньи, — Константин Романов.

Самолет с россиянами на борту приземлился только около 11 часов. Еще около часа занял паспортный контроль и медосмотр

Большинство туристов выходили из зоны досмотра с улыбкой, посмеиваясь и иронизируя над журналистами, спешащими узнать подробности досмотра и последние новости с Хайнаня. Кто-то, завидя телекамеры, даже начинал по-театральному выразительно чихать и кашлять, намекая на безосновательность такого пристального внимания к их возвращению на родину. Тем не менее почти все туристы, сошедшие с борта, были в защитных масках и снимать их не спешили.

«На Хайнане закрыли некоторые пляжи, но нам повезло: вокруг нашего отеля все работало»

Вернувшиеся с отдыха туристы рассказали, что на некоторых курортах китайцы все же закрыли несколько пляжей из-за угрозы новых вспышек коронавируса, но большинство функционирует в обычном режиме. Правда, курорты заметно опустели, иностранные туристы спешат скорее покинуть потенциально неблагополучный регион.

— На Хайнане закрыли некоторые пляжи, но нам повезло: вокруг нашего отеля все работало. Вообще, местные все ходят в масках, китайцам даже не рекомендуют ехать на отдых из-за вспышки этого коронавируса, их почти не видно в людных местах. Зато наши туристы почти все без масок, ничего не боятся, отдыхают как отдыхали. Там вообще только русские туристы сейчас, никого больше, — рассказала по прилете Альфия Газизулина.

— Вы знаете, китайцы такие молодцы, они все носят маски. Они, бедные, больше всех нас боятся заболеть. Все там тихо и спокойно. Но китайцев на пляжах нет, потому что им всем рекомендовали на праздники уехать по домам, — подтвердила «Реальному времени» Инна Хмелева. — Они все в масках. А вот русские все без масок. В нашем отеле постоянно проветривали помещения, мы мыли руки и за себя были в ответе.

Все туристы, вернувшиеся из Китая, в обязательном порядке сдали анализы и заполнили специальные формы, подтвердив готовность при любых отклонениях от нормы или изменениях состояния здоровья незамедлительно обратиться за медицинской помощью, предупредив специалистов о недавней поездке на Хайнань. На данный момент официально подтвержденных случаев завоза коронавируса в Россию через воздушную гавань Казани зафиксировано не было.

По последней информации пресс-службы казанского аэропорта, последний рейс из Китая в Казань авиакомпания IFly выполнит 3 февраля. Судно проследует по маршруту Санья — Уфа — Казань и приземлится в 10 часов.

1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов