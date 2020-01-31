Путин назвал условие для подписания закона о поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправкам к Конституции только после результатов голосования граждан.

По его словам, необходимо, чтобы граждане пришли на пункты голосования и сказали, хотят они внесения изменений в Конституцию или нет.

«Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его… И только после того, как люди скажут свое слово, я его [закон] подпишу или не буду подписывать», — передает «РИА Новости» слова Путина.