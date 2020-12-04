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ГАУК РТ Государственный симфонический оркестр РТ

Культура

Общая информация

Государственный симфонический оркестр РТ— российский симфонический оркестр, основанный в 1966 г. и базирующийся в Казани, в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева. В настоящее время работает под патронатом Президента Республики Татарстан.

Идея создания симфонического оркестра в Татарстане принадлежала председателю Союза композиторов Татарстана, ректору Казанской государственной консерватории Назибу Жиганову.

Руководитель — Сладковский Александр Витальевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул. Гоголя, 4
  • Телефон: (843) 236-73-65
  • Email: administrator@tatarstan-symphony.com
  • Сайт: tatarstan-symphony.com

Дата последнего обновления: 04.12.2020

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