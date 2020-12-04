ГАУК РТ Государственный симфонический оркестр РТ
Общая информация
Государственный симфонический оркестр РТ— российский симфонический оркестр, основанный в 1966 г. и базирующийся в Казани, в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева. В настоящее время работает под патронатом Президента Республики Татарстан.
Идея создания симфонического оркестра в Татарстане принадлежала председателю Союза композиторов Татарстана, ректору Казанской государственной консерватории Назибу Жиганову.
Руководитель — Сладковский Александр Витальевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Гоголя, 4
- Телефон: (843) 236-73-65
- Email: administrator@tatarstan-symphony.com
- Сайт: tatarstan-symphony.com
Дата последнего обновления: 04.12.2020