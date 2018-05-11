Ахмадиева Роза Шайхайдаровна

Общая информация

Директор ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности»

Образование:

Окончила Казанский государственный университет культуры и искусств по специальности «руководитель хорового коллектива, преподаватель, методист народного художественного творчества» (2003 г.).

Трудовая деятельность:

2003 — 2004 гг. — преподаватель кафедры татарской музыки Казанского государственного университета культуры и искусств.

2004 — 2008 гг. — заместитель декана факультета социально-культурной деятельности Казанского государственного университета культуры и искусств.

С декабря 2008 г. — директор государственного бюджетного учреждения «Научный центр безопасности жизнедеятельности».

С августа 2015 г. — первый проректор по учебной работе Казанского государственного университета культуры и искусств.

Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2016 г.).

Награждена почетной грамотой УГИБДД МВД по РТ (2009 г.), благодарственным письмом кабинета министров РТ (2010 г.), орденом «За заботу о детях» (2011 г.), благодарственным письмом МВД по РТ(2012 г.), благодарностью президента РТ (2013 г.), благодарственным письмом министерства образования и науки РТ (2015 г.).

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