Ахмадиева Роза Шайхайдаровна
Общая информация
Директор ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности»
Образование:
Окончила Казанский государственный университет культуры и искусств по специальности «руководитель хорового коллектива, преподаватель, методист народного художественного творчества» (2003 г.).
Трудовая деятельность:
2003 — 2004 гг. — преподаватель кафедры татарской музыки Казанского государственного университета культуры и искусств.
2004 — 2008 гг. — заместитель декана факультета социально-культурной деятельности Казанского государственного университета культуры и искусств.
С декабря 2008 г. — директор государственного бюджетного учреждения «Научный центр безопасности жизнедеятельности».
С августа 2015 г. — первый проректор по учебной работе Казанского государственного университета культуры и искусств.
Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2016 г.).
Награждена почетной грамотой УГИБДД МВД по РТ (2009 г.), благодарственным письмом кабинета министров РТ (2010 г.), орденом «За заботу о детях» (2011 г.), благодарственным письмом МВД по РТ(2012 г.), благодарностью президента РТ (2013 г.), благодарственным письмом министерства образования и науки РТ (2015 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 5
- Телефон: +7(843) 277-74-94
- Email: prector@kazgik.ru
Дата последнего обновления: 11.05.2018