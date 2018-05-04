Список персон

Ахмадиева Роза Шайхадаровна

Образование и наука, ВУЗы

Общая информация

Родилась 13 августа 1979 года в городе Октябрьский Башкирской АССР.

2003 год — Казанский государственный университет культуры и искусств (специальность «руководитель хорового коллектива, преподаватель, методист народного художественного творчества» )

Трудовая деятельность:

В 2003 — 2004 гг. – преподаватель кафедры татарской музыки Казанского государственного университета культуры и искусств.
В 2004 — 2008 гг. – заместитель декана факультета социально-культурной деятельности Казанского государственного университета культуры и искусств.
С декабря 2008 г. – директор государственного бюджетного учреждения «Научный центр безопасности жизнедеятельности».
С августа 2015 г. – первый проректор по учебной работе Казанского государственного университета культуры и искусств.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 5, каб. 407
  • Телефон: (843) 533-37-76
  • Email: guncbgd@mail.ru
  • Сайт: www.ncbgd.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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