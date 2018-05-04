Ахмадиева Роза Шайхадаровна
Общая информация
Родилась 13 августа 1979 года в городе Октябрьский Башкирской АССР.
2003 год — Казанский государственный университет культуры и искусств (специальность «руководитель хорового коллектива, преподаватель, методист народного художественного творчества» )
Трудовая деятельность:
В 2003 — 2004 гг. – преподаватель кафедры татарской музыки Казанского государственного университета культуры и искусств.
В 2004 — 2008 гг. – заместитель декана факультета социально-культурной деятельности Казанского государственного университета культуры и искусств.
С декабря 2008 г. – директор государственного бюджетного учреждения «Научный центр безопасности жизнедеятельности».
С августа 2015 г. – первый проректор по учебной работе Казанского государственного университета культуры и искусств.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 5, каб. 407
- Телефон: (843) 533-37-76
- Email: guncbgd@mail.ru
- Сайт: www.ncbgd.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018