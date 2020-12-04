Сладковский Александр Витальевич
Общая информация
Родился 20 октября 1965 года в г. Таганрог.
Образование
Окончил Московскую Государственную консерваторию им. П.И. Чайковского и Санкт-Петербургскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова.
Трудовая деятельность
В 2001 г. — дирижер Симфонического оркестра Государственной Академической Капеллы Санкт-Петербурга.
2001-2003 гг. — главный дирижер Государственного театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории.
2001-2005 гг. — главный дирижер совместного проекта министерства культуры РФ и Санкт-Петербургской консерватории «Национальный студенческий симфонический оркестр России».
2006-2010 гг. — дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.
С 2010 г. — художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра РТ.
Трудовая деятельность
Народный артист России (2016 г.).
Посол Универсиады 2013.
Народный артист Республики Татарстан (2020 г.).
Награжден медалью «В память 300-летия Петербурга», памятным знаком — медалью «Николай Римский-Корсаков» (июнь 2015 г.), орденом «Дуслык» (октябрь 2015 г.).
Дирижер года по версии национальной газеты «Музыкальное обозрение» и «Человек года в культуре» (2016 г.).
Является основателем и художественным руководителем семи музыкальных фестивалей в Казани: «Рахлинские сезоны», «Белая сирень», «Казанская осень», «Сoncordia», «Денис Мацуев у друзей», «Творческое открытие», «Мирас».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Гоголя, 4
- Телефон: (843) 236-73-65
- Email: administrator@tatarstan-symphony.com
- Сайт: tatarstan-symphony.com
Дата последнего обновления: 04.12.2020