Сладковский Александр Витальевич

Общая информация

Родился 20 октября 1965 года в г. Таганрог.



Образование



Окончил Московскую Государственную консерваторию им. П.И. Чайковского и Санкт-Петербургскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова.

Трудовая деятельность



В 2001 г. — дирижер Симфонического оркестра Государственной Академической Капеллы Санкт-Петербурга.

2001-2003 гг. — главный дирижер Государственного театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории.

2001-2005 гг. — главный дирижер совместного проекта министерства культуры РФ и Санкт-Петербургской консерватории «Национальный студенческий симфонический оркестр России».

2006-2010 гг. — дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

С 2010 г. — художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра РТ.

Трудовая деятельность



Народный артист России (2016 г.).

Посол Универсиады 2013.

Народный артист Республики Татарстан (2020 г.).

Награжден медалью «В память 300-летия Петербурга», памятным знаком — медалью «Николай Римский-Корсаков» (июнь 2015 г.), орденом «Дуслык» (октябрь 2015 г.).

Дирижер года по версии национальной газеты «Музыкальное обозрение» и «Человек года в культуре» (2016 г.).

Является основателем и художественным руководителем семи музыкальных фестивалей в Казани: «Рахлинские сезоны», «Белая сирень», «Казанская осень», «Сoncordia», «Денис Мацуев у друзей», «Творческое открытие», «Мирас».

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