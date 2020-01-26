Башкирская неделя: женщина во главе района, отмена итогов тендера на 9 миллиардов и провал Юхи Метсолы

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Фото: Вадим Китаев (ak-bars.ru)

Уходящая неделя запомнится жителям Башкортостана «прорывным» назначением женщины на должность районного руководителя, встречей Радия Хабирова с турецкими дипломатами и неудачей «Салавата Юлаева» в «зеленом дерби». Кроме того, Башкирия поддержит КумАПП, но может лишиться Мелеузовского сахарного завода, а Курултай намерен продолжить наступление на торговлю алкоголем. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Башкирия за разнообразие

На уходящей неделе глава Башкирии Радий Хабиров предложил на пост руководителя Кигинского района неожиданного кандидата: замглавы администрации Учалинского района Зухру Гордиенко. Это событие стало по-своему выдающимся, поскольку прежде территориями республики руководили только мужчины. Пока Гордиенко назначена исполняющей обязанности главы района.

«Реальное время» вспомнило, что ее предшественник, Шамиль Мухаметдинов, 4 года назад перебрался в Верхние Киги из Уфы, где занимал пост начальника управления главы РБ по вопросам госслужбы и кадровой политике. До этого он работал в Госсобрании РБ.



Представительство РБ в Стамбуле

Радий Хабиров встретился с группой турецких дипломатов, возглавляемой чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в РФ Мехметом Самсаром. Они обсудили точки соприкосновения Уфы и Анкары. В частности, Хабиров объявил о планах открыть представительство Башкирии в Стамбуле. Это планируется сделать в марте 2020 года.

Радий Хабиров встретился с группой турецких дипломатов, возглавляемой чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в РФ Мехметом Самсаром. Фото glavarb.ru

Разговор зашел и о бизнес-проектах. Крупнейшим на сегодня является контракт на строительство Восточного выезда из Уфы, который получила турецкая компания. Всего на его возведение планируется потратить 33,5 млрд рублей. Хабиров подчеркнул, что подрядчику уже перечислено около $26 млн.



Обидный проигрыш «Салавата»

«Салават Юлаев» уступил в Казани «Ак Барсу» в пятой встрече соперников в текущем сезоне. При этом уфимцы уже почти победили. Исход игры решался по буллитам, гости вели 1:0. И многим показалось, что победа одержана, когда шайба после броска Станислава Галиева попала в Юху Метсолу. Однако снаряд полетел по необъяснимой траектории и угодил-таки в ворота.

До этого финский голкипер «Салавата» отразил все четыре броска «барсов».



Поддержка за счет дорог

Первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров встал на сторону нескольких крупных предприятий республики. Он поручил Госкомтрансу РБ проработать новый вариант ограничений на движение большегрузов, которые вводятся для сохранности дорог. Промышленники жалуются, что уступают в конкурентной борьбе тем предприятиям, которые не сталкиваются с подобным ограничением.

Андрей Назаров поручил Госкомтрансу РБ проработать новый вариант ограничений на движение большегрузов. Фото bashinform.ru

Но дорожники обратили внимание, что полная или частичная отмена таких ограничений затронула всего несколько регионов, где власти успели обновить большую часть дорог. В Башкирии же пока только 55% дорожного полотна соответствует нормативам.



Закрытие сахарного завода

А вот как можно поддержать Мелеузовский сахарный завод, входящий в ГК «Продимекс», власти, похоже, пока не знают. Предприятие может закрыться из-за резкого падения цен на сахар. В группе компаний подчеркнули, что завод в Мелеузе самый затратный и его проще законсервировать.



Театр имени Нуреева

Радий Хабиров предложил жителям республики проголосовать за присвоение имени знаменитого танцовщика Рудольфа Нуреева театру оперы и балета в Уфе. «Башлык» выложил опрос на своих страницах в соцсетях.

Он отметил, что не намерен принимать «такие звонкие решения» без учета мнения жителей Башкирии. Возможно, тут сыграла свою роль реакция многих пользователей на предложение назвать именем Нуреева уфимский аэропорт 2 года назад.



Радий Хабиров предложил жителям республики проголосовать за присвоение имени знаменитого танцовщика Рудольфа Нуреева театру оперы и балета в Уфе. Фото imlight.ru

Уфимские маршрутки будут отслеживать, как в Казани

Власти Уфы решили по примеру Казани контролировать автобусы через онлайн-диспетчерскую. Начальник управления транспорта и связи Ильдар Юланов объяснил, что пробки и нехватка автобусов приводят к задержкам.

Именно с этим и помогут справиться онлайн-диспетчерская и GPS-навигация. Движение общественного транспорта с их помощью смогут не только отслеживать, но и перенаправлять.



Снижение рождаемости, КумАПП и запреты на алкоголь

В Минздраве РБ подтвердили, что рождаемость в республике по-прежнему падает, а младенческая смертность растет. За 11 месяцев 2019 года в регионе родились 38 690 детей — это на 10,9% меньше, чем за тот же период 2018-го.

Хабиров пообещал поддержку Кумертаускому авиационному производственному предприятию (входит в холдинг «Вертолеты России»). Завод, выпускающий боевые вертолеты «Ка», находится в тяжелом положении. Глава РБ поручил разработать среднесрочную стратегию деятельности предприятия и рассмотреть варианты допподдержки со стороны республики.

Завод, выпускающий боевые вертолеты «Ка», находится в тяжелом положении. Фото rb7.ru

Посещая Куюргазинский район, «башлык» пообещал также возобновить сельские автобусные маршруты.

Курултай Башкирии тем временем разовьет тему ограничений на торговлю алкоголем. Теперь предлагается повысить возраст продажи до 21 года и увеличить расстояние от школ, на котором могут размещаться магазины со спиртным.

Новосибирская компания добилась пересмотра тендера на строительство моста через реку Белая в Уфе. ФАС обязала мэрию башкирской столицы отменить итоги конкурса, в соответствии с которыми контракт на 8,74 млрд рублей достался местному АО «Уралмостострой».