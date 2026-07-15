В казанском аэропорту перенесли 8 рейсов на прилет и 13 — на вылет

С утра в Татарстане на час вводили режим ракетной опасности

Фото: Арсений Фавстрицкий

В аэропорту Казани перенесли восемь рейсов на вылет и 13 — на прилет. Так, согласно данным онлайн-табло стоянки воздушных судов, рейсы в Краснодар вылетят на 40 минут позже (в 09:05) и 1 час 45 минут позже (в 10:35).

Кроме того, перенесены на час с лишним рейсы в Санкт-Петербург. Самолеты стартуют из столицы Татарстана в 10:40 и в 11:40. Рейс в Сочи перенесли на четыре часа: вылет запланирован в 19:25, а в Петрозаводск — на 2,5 часа, а именно на 11:00. Существенно задерживается и вылет в Стамбул — перенос на три часа, на 14:40, а также в Москву (Шереметьево) — с 18:30 до 19:55.

Что касается прилета, то пару рейсов из московского Шереметьево перенесли с 07:35 на 09:35 и с 09:50 на 10:30. На пару часов задержан самолет из Петербурга и Барнаула (приземлятся в столице РТ в 10:40). На час позже прибудут самолеты из Бишкека (в 09:30) и Мурманска (в 19:20). На четыре с лишним часа задерживается воздушное судно из Сочи (в 18:25).

Напомним, что с утра в Татарстане на час вводили режим ракетной опасности, в Казани звучали сирены. Аэропорты республики на время ограничений закрывали, но с 5:00 мск они уже открыты.



Никита Егоров