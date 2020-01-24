Андрей Назаров выступил за отмену сезонных ограничений на движение грузовиков

Первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров предложил республиканскому Госкомтрансу пересмотреть ограничения на движение грузовиков по дорогам РБ, вводимые весной.

С такой просьбой выступили Белорецкий меткомбинат группы «Мечел», «Салаватстекло» и АО «Туймазытехуглерод», пишет «Коммерсант». Предприятия жалуются, что проигрывают компаниям из других регионов, в которых подобные ограничения были отменены.

По мнению Назарова, Госкомтранс должен предложить новый вариант ограничений, который станет приемлемым для республиканских заводов.

Однако глава комитета Тимур Мухаметьянов считает оправданными действующие ограничения. Он отметил, что весной ущерб дорогам от движения большегрузов составляет 1 млрд рублей. При этом в республике нормативам соответствуют только 55% дорог.