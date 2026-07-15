Стоимость жизни в Москве оказалась почти на 30% выше, чем в Казани

При этом жить в Санкт-Петербурге на 7% дороже, чем в столице Татарстана

Фото: Арсений Фавстрицкий

Стоимость жизни в Москве на 29,3% выше, чем в Казани, если не учитывать траты на аренду жилья. Причем с учетом арендной платы жить в столице России будет на 56,3% дороже, чем в столице Татарстана, следует из аналитики портала Numbeo.

По данным аналитиков, цены на аренду жилья в Москве на 156,3% выше, чем в Казани. Так, снять московскую однушку в центре города стоит 120 тыс. рублей в среднем, а казанскую в центральных локациях — 51,1 тыс.

Цены в ресторанах Москвы на 45,2% выше, чем в Казани, а продукты в российской столице стоят на 19,6% дороже, чем в столице Татарстана. Однако покупательная способность москвичей на 22,9% выше, чем у казанцев.

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

В свою очередь, стоимость жизни в Санкт-Петербурге оказалась на 7,2% выше, чем в Казани, без учета арендной платы. Если прибавить расходы на аренду жилья, то жить в Питере на 15,6% дороже, чем в столице РТ.

Отмечается, что цены на аренду жилья в культурной столице оказались на 46,8% выше, чем в Казани. Так, как уже упоминалось ранее, снять однушку в центре столицы Татарстана стоит около 51,1 тыс. рублей, а в Питере — 64 тыс. рублей в среднем.

Цены в ресторанах Санкт-Петербурга на 4,7% выше, чем в Казани, а продукты дороже на 8,8% в сравнении со столицей Татарстана. При этом покупательная способность населения в городе на Неве на 12,6% выше, чем в Казани.

Ранее туроператоры попросили директора Комитета по развитию туризма Казани создать регламент работы на главной пешеходной улице.

Никита Егоров