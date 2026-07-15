В Татарстане количество мошеннических преступлений снизилось почти вдвое

В этот список правонарушений входят как кражи с банковских счетов, так и с незаконное получение компьютерной информации

Фото: Айдар Раманкулов

В Татарстане за шесть месяцев 2026 года количество мошеннических преступлений снизилось почти вдвое относительно прошлого года — на 43,3%. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РТ Алмаз Фаттахов. Количество преступлений снизилось с 14 886 до 8 441.

— Мошенничеств совершено 4 518, краж с банковских сетов — 1 350, преступлений с неправомерным доступом к компьютерной информации — 708 преступлений, — рассказал Алмаз Фаттахов.

Раскрываемость преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составила 26,3%. При этом отметим, что по России на июль текущего года этот показатель составляет 28,9%, что выше республиканского показателя.



Наталья Жирнова