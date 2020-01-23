Радий Хабиров вынес на голосование, присваивать ли имя Рудольфа Нуреева Башкирскому театру

Вопрос присвоения Башкирскому театру оперы и балета имени Рудольфа Нуреева Радий Хабиров вынес на всеобщее голосование.

Узнать мнение жителей республики глава Башкирии решил в соцсети.

«Ко мне обратились известные деятели культуры республики с просьбой присвоить имя Рудольфа Нуреева Башкирскому театру оперы и балета. Уверен, никто не станет спорить, что Рудольф Нуреев — один из самых ярких деятелей нашей культуры. Но принимать такие звонкие решения, не посоветовавшись с жителями республики, считаю неправильным. Поэтому — голосуйте и присылайте свои мысли по этому поводу, пожалуйста», — написал Хабиров.

На момент публикации более 80% участников опроса проголосовали за присвоение театру имени Нуреева.

Ранее опрос опубликовывал Рустам Минниханов по поводу того, делать ли 31 декабря в республике выходным.

