Радий Хабиров вынес на голосование, присваивать ли имя Рудольфа Нуреева Башкирскому театру
Вопрос присвоения Башкирскому театру оперы и балета имени Рудольфа Нуреева Радий Хабиров вынес на всеобщее голосование.
Узнать мнение жителей республики глава Башкирии решил в соцсети.
«Ко мне обратились известные деятели культуры республики с просьбой присвоить имя Рудольфа Нуреева Башкирскому театру оперы и балета. Уверен, никто не станет спорить, что Рудольф Нуреев — один из самых ярких деятелей нашей культуры. Но принимать такие звонкие решения, не посоветовавшись с жителями республики, считаю неправильным. Поэтому — голосуйте и присылайте свои мысли по этому поводу, пожалуйста», — написал Хабиров.
На момент публикации более 80% участников опроса проголосовали за присвоение театру имени Нуреева.
Ранее опрос опубликовывал Рустам Минниханов по поводу того, делать ли 31 декабря в республике выходным.
Справка
Рудольф Нуреев — советский артист балета из Башкирии. Выдающийся танцовщик, балетмейстер и деятеля мирового театрального искусства. Свою карьеру он начал в Уфе в студии при Башкирском театре оперы и балета.
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