Сегодня в Татарстане будет до +25 градусов
Днем небольшие дожди, в отдельных районах гроза
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем небольшие и умеренные, локально сильные дожди. В отдельных районах гроза, возможен град, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер западный, северо-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 15—18 м/с. Температура составит от +20 до +25 градусов.
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