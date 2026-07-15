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Сегодня в Татарстане будет до +25 градусов

07:00, 15.07.2026

Днем небольшие дожди, в отдельных районах гроза

Сегодня в Татарстане будет до +25 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем небольшие и умеренные, локально сильные дожди. В отдельных районах гроза, возможен град, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер западный, северо-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 15—18 м/с. Температура составит от +20 до +25 градусов.

Зульфат Шафигуллин

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