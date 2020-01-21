В Уфе работу маршруток попробуют контролировать через онлайн-диспетчерскую, по примеру Казани

Маршрутки в Уфе будут учиться контролировать через онлайн-диспетчерскую, по примеру Казани. Об этом на оперативном совещании в администрации Уфы заявил начальник столичного управления транспорта и связи Ильдар Юланов.

Чиновник отчитался об итогах транспортной реформы в городе и ответил на вопрос, почему в Уфе жители до сих пор жалуются на ожидание общественного транспорта по 25—30 минут. По его словам, виной тому — пробки на дорогах и нехватка подвижного состава. Бороться с этим МУП «Уфагортранс» планирует введением онлайн-диспетчерской для контроля движения транспортных средств через GPS-навигацию и координации их движения, передает mkset.ru.

Эксперимент стартует в первом квартале 2020 года. Правда, в нем примет участие один частный перевозчик. По итогам будет принято решение о целесообразности распространения опыта.

