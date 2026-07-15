ТИГП требует почти 5 млрд с подрядчика лагеря «Сәләт — Ак Барс» в Крыму

Против фирмы футболиста и бизнесмена Эльвина Шарифова подали восемь исков о взыскании неотработанного аванса

Порядка 5 млрд рублей потребовал «Татинвестгражданпроект» с подрядчика стройки молодежного центра «Сәләт — Ак Барс» в Форосе. На объекте работала компания «Интеллигент Строй» Эльвина Шарифова — президента и игрока казанского футбольного клуба «Солвар». ТИГП добивается от стройфирмы возврата неотработанного аванса и долга с процентами. Заявления приняты в производство, но еще не рассмотрены, подробности — в материале «Реального времени».

ТИГП подал к фирме Шарифова 8 исков за два дня

Арбитражный суд Татарстана принял в производство несколько исков ГУП «Татинвестгражданпроект» против казанской компании «Интеллигент Строй» бизнесмена и футболиста Эльвина Шарифова. Стороны заключали договоры подряда на строительство ряда объектов в Крыму, в частности молодежного центра «Сәләт — Ак Барс» в Форосе, где ТИГП выступал застройщиком, а ответчик — одним из привлеченных подрядчиков.

Всего за два дня в конце июня суд зарегистрировал восемь заявлений ТИГП с общей суммой требований к фирме «Интеллигент Строй» на 4,8 млрд рублей:

А65-23244/2026 — 134 млн; А65-23246/2026 — 335 млн; А65-23295/2026 — 256 млн; А65-23314/2026 — 53 млн; А65-23328/2026 — 2,95 млрд; А65-23334/2026 — 6 млн; А65-23357/2026 — 183 млн; А65-23358/2026 — 872 млн.

Почти по всем делам заказчик просит суд взыскать с подрядчика неотработанный аванс, неустойку и проценты за пользование чужими деньгами — около 4,74 млрд. Только в одном случае добивается выплаты долга, неустойки и процентов — на сумму 53 млн рублей. Суд поручил истцу подготовить подписанный сторонами акт сверки взаимных расчетов, а ответчику — отзыв и контррасчет исковых требований. Заявления будут рассмотрены в августе.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Претензия налоговиков на полмиллиарда и риски банкротства

Финансовые проблемы компании «Интеллигент Строй» усугубляет иск налоговой службы. В конце мая Межрайонная инспекция ФНС №7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд Татарстана с требованием признать фирму Шарифова банкротом и ввести процедуру конкурсного производства. Сумма требований налоговиков — 460 млн рублей.

В ходе предварительных процедур Ассоциация «РСОПАУ» направила сведения о кандидатуре арбитражного управляющего, а налоговая подала ходатайство об участии в заседании по видеосвязи. При этом инспекция уведомила суд об отсутствии возможности финансировать процедуру банкротства за счет федерального бюджета и покрыть судебные издержки.

На заседании представитель «Интеллигент Строя» выступил с устными пояснениями и ходатайствовал о приостановлении производства по делу, тогда как ФНС поддержала заявление о банкротстве и возражала против приостановки. Суд счел необходимым дополнительно изучить обстоятельства спора и доводы ответчика и отложил заседание.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, фирме Шарифова удалось добиться приостановки действия решения о ее привлечении к ответственности за неполную уплату НДС на 268 млн и штрафа в 50,7 млн рублей, а также — за неполную уплату налога на прибыль — 1,46 млн со штрафом в 146 тысяч до вступления в силу судебного акта о признании указанного решения незаконным.

С футбольного поля — в строительный бизнес

Собственник подрядной организации Эльвин Шарифов сочетает предпринимательскую деятельность с увлечением футболом. 30-летний уроженец Азербайджана в 2018 году окончил юридический факультет КФУ по специальности «уголовное право».

В спортивной сфере Шарифов выступает за любительскую команду «Солвар» в Казанской футбольной любительской лиге, где на его счету 23 матча и 17 забитых мячей. Помимо игровой практики, он занимает пост президента клуба и представляет команды в турнирах по мини‑футболу (формат 6×6).

С мая 2024 года бизнесмен — единственный учредитель ООО «Интеллигент Строй». Компания специализируется на подрядных работах: реконструкции, ремонтно‑отделочных мероприятиях, благоустройстве и инженерных задачах. Среди реализованных проектов — реконструкция культурного центра «Сайдаш» в Казани в 2019 году, комплексное благоустройство сквера «Казанский» в Форосе в 2022-м и работы на территории федерального детского реабилитационного центра в Евпатории в 2024-м. Во всех этих случаях заказчиком выступал «Татинвестгражданпроект».

«Интеллигент Строй» также участвовал в строительстве детского оздоровительного комплекса «Сәләт — Ак Барс» в Форосе, выполняя отделочные работы по договору подряда с ТИГП. Несмотря на рост выручки компании в прошлом году на 21%, до 7,5 млрд рублей, чистая прибыль резко сократилась — с 46,9 млн до 305 тыс. рублей. Сама фирма была основана шесть лет назад Ангелиной Новоселовой, позже сменила адрес регистрации и в 2024 году перешла под контроль Шарифова. Сейчас в компании работает в среднем 68 сотрудников.

Для сравнения: ГУП «Татинвестгражданпроект» в прошлом году зафиксировало выручку на уровне 8,35 млрд рублей при чистой прибыли в 14,4 млн рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Как строили «татарстанский «Артек» в Крыму

Работы по созданию молодежного центра «Ак Барс» стартовали в начале 2021 года на территории Форосского парка — живописного участка вблизи Ялты. Проект предполагал обновление устаревшей инфраструктуры бывшего детского лагеря: новые корпуса возводились на месте разрушенных зданий, а прилегающая территория комплексно благоустраивалась.

По словам на тот момент представителя застройщика, а сейчас директора молодежного центра Киры Масловой, первая очередь включала в себя строительство многофункционального спортивного комплекса, клуба, столовой и спального корпуса. В рамках второй — смонтировали бассейн и возвели дополнительный спальный корпус. Общая площадь комплекса — 7,2 гектара в составе 70-гектарного парка.

Строительство завершили через год, и 5 июля 2022 года комплекс открыли, приняв первых гостей. Татарстанский лагерь в Крыму функционирует круглогодично, организуя профильные смены, в том числе в рамках проекта «Сәләт». Концепция предусматривает программы для юных спортсменов, деятелей культуры и науки: в разные периоды сюда приезжают дети из Татарстана и других регионов России. Исключением для приема детей стало только текущее лето, поскольку власти Крыма с 22 июня по 1 сентября временно приостановили бронирование, прием и размещение детей и детских групп в организациях отдыха и оздоровления.