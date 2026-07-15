Инвестор Баффетт отказался жертвовать 6 млрд долларов в фонд Билла Гейтса

Ранее миллиардер отдал более 40 миллиардов долларов в фонд

Миллиардер Уоррен Баффетт решил не жертвовать $6 миллиардов в фонд Билла Гейтса, основателя Microsoft. Вместо этого инвестор намерен направить свою оставшуюся долю в компании в четыре семейных фонда на протяжении восьми лет, пишет Financial Times (FT).

Исключение фонда Гейтса произошло после серии разоблачений, касающихся связей Гейтса с финансистом Джеффри Эпштейном, которые стали известны после публикации материалов расследования Министерства юстиции, отмечает FT.

В марте Баффетт заявил, что не общался с Гейтсом после обнародования этих материалов, и высказал опасения по поводу возможности вызова его в качестве свидетеля в рамках текущего расследования.

Ранее Баффетт пожертвовал более $40 миллиардов в фонд Гейтсов, но в 2024 году дал понять, что дальнейшие пожертвования будут направлены на поддержку фонда, связанного с его семьей.

Bloomberg сообщает, что это первый случай за два десятилетия, когда Баффетт решил не делать пожертвований фонду Билла и Мелинды Гейтс и исключил его из списка организаций, которые получат финансовую поддержку в будущем.

По подсчетам Reuters, с 2006 года Баффетт пожертвовал более половины своих акций Berkshire Hathaway. Он ежегодно делает благотворительные взносы, при этом Фонд Билла и Мелинды Гейтс долгое время оставался крупнейшим получателем его помощи. В 2021 году Баффетт вышел из состава попечительского совета фонда, вскоре после объявления о разводе Билла и Мелинды Гейтс, а в 2024 году сообщил, что прекратит пожертвования в этот фонд после своей смерти.

Кроме того, в марте новый глава Berkshire Hathaway Грег Абель купил акции компании на сумму $15 миллионов, что соответствует его годовой зарплате после уплаты налогов. В интервью CNBC он заявил, что будет ежегодно приобретать акции на всю свою зарплату, пока занимает пост руководителя компании.

Ранее сообщалось, что состоятельные американцы стали скупать кварталы вместо отдельных домов.

Никита Егоров