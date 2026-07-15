В Татарстане стартовал прием заявлений на добычу пернатой дичи

В пакете документов должна быть в том числе квитанция об уплате госпошлины в 650 рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане стартовал прием заявлений на получение разрешений на добычу пернатой дичи в общедоступных охотничьих угодьях в летний сезон. Об этом сообщила пресс-служба госкомитета республики по биоресурсам.

Разрешения можно получить в любом филиале многофункционального центра (МФЦ) при наличии следующих документов: заявления на получение разрешения, оригинала паспорта, охотничьего билета, а также квитанций об уплате государственной пошлины в размере 650 рублей и сбора за пользование объектами животного мира.

В феврале был утвержден календарь охоты на 2026 год. Сроки охоты на пернатую дичь в осенне-зимний сезон 2026–2027 годов следующие:

Водоплавающая, болотно-луговая, степная и полевая дичь — с 5 сентября по 5 декабря 2026 года.

Борвая дичь — с 5 сентября 2026 года по 5 января 2027 года.

Летний сезон охоты с подружейными собаками начинается:

Для болотно-луговой дичи — с 25 июля по 5 декабря 2026 года.

Для водоплавающей дичи — с 22 августа по 5 декабря 2026 года.

Для боровой, степной и полевой дичи — с 5 августа 2026 года по 5 января 2027 года.

Также в период охоты на пернатую дичь разрешена добыча серой вороны в те же сроки, что и охота на водоплавающих и других птиц.

Ранее сообщалось, что штрафы за бесконтрольный выпас скота вырастут в несколько раз.

Никита Егоров