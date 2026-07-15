Мошенники из Татарстана активно используют для своих схем топливный кризис

Преступники предлагают оплатить бензин и его доставку, обещая канистру в подарок

Фото: Реальное время

Мошенники из Татарстана активно используют для своих схем топливный кризис, который наблюдается в России. Об этом рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов на пресс-конференции.

— Сейчас у нас актуальна тема бензина. Уже пошли обращения, что через интернет и различные группы в Telegram размещаются объявления о том, что продают ГСМ (горюче-смазочные материалы, — прим. ред.), необходимо оплатить бензин с доставкой — канистра в подарок. Цена бензина — от 100 до 150 рублей, — рассказал Юсупов.

При этом, как заявил, люди в трудной жизненной ситуации не замечают мошенничества, из-за чего они теряют деньги.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Казани в последние дни вырос спрос на автомобильное топливо, из-за чего на некоторых заправках появились очереди. В связи с этим накануне раис Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить ситуацию с поставками и работой АЗС.

— На АЗС уведомляют о запрете сливать бензин в канистры. Однако не все относятся к этому ответственно. В результате появляются километровые очереди и дефицит там, где его нет. Каждая канистра — это прямая причина того, что топлива не хватает другим. В этой связи жителям рекомендуется заправляться по потребности и не поддаваться панике, — заявили в пресс-службе раиса.

Наталья Жирнова