Россия и Аргентина фактически прекратили сотрудничество в области мирного атома

Совместные проекты «Росатома» сейчас не реализуются

Фото: Реальное время

Россия и Аргентина фактически прекратили сотрудничество в области мирного атома, сообщил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. По его словам, совместные проекты «Росатома», включая строительство атомных электростанций, в настоящее время не реализуются. Также Россия утратила возможность участия в литиевом проекте Толильяр, пишут «Известия».

— Известно, что двустороннее сотрудничество в сфере мирного атома сейчас не осуществляется, — отметил дипломат.

Несмотря на то что соглашение о сотрудничестве в атомной области подписано в 2018 году, после прихода к власти президента Хавьера Милея Аргентина начала курс на сближение с Соединенными Штатами. Страна присоединилась к американской ядерной программе FIRST и заключила контракт с компанией Meitner Energy на строительство малого реактора.

Проект по добыче лития на месторождении Толильяр также оказался под угрозой. В 2021 году структура «Росатома» Uranium One планировала приобрести 15% проекта, однако сделка была расторгнута после введения санкций. Теперь разработка месторождения находится в руках аргентинской компании Techint. «Дочерняя структура «Росатома» сосредоточила свои усилия на проектах в Боливии», — отметил Феоктистов.

Тем не менее посол сообщил, что интерес к сотрудничеству в других областях сохраняется. «Мы фиксируем взаимный интерес российских и аргентинских компаний к кооперации в таких сферах, как электроэнергетика, возобновляемые источники энергии и нефтегазовая промышленность», — добавил он.

Ранее «Росатом» рассматривал варианты строительства в Аргентине атомных реакторов ВВЭР-1200, а также наземных и плавучих АЭС. Несмотря на неудачи в атомной сфере, товарооборот между Россией и Аргентиной, по данным посла, в 2025 году увеличится более чем на 80%, главным образом за счет поставок российских удобрений.

Ранее сообщалось, что контракт S7 на поставку 100 Ту-214 может сорваться.

Никита Егоров