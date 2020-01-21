Башкирия на пути к гендерному равенству: главой района впервые стала женщина

Из Учалов — в Верхние Киги под тенью Челябинска. Who is Mrs. Gordienko?

Сегодня новостные ленты Башкортостана пестрели сообщениями о первой женщине, возглавившей муниципальный район республики. Замглавы администрации Учалинского района Зухра Гордиенко получила повышение и перебралась в Кигинский район. По словам Радия Хабирова, это только первая ласточка. «Реальное время» узнало подробности такого кадрового назначения.

Кто такая Зухра Гордиенко?

В Башкирии впервые главой района назначили женщину. Кигинский район возглавила Зухра Гордиенко. Представляя чиновницу кигинцам, глава региона Радий Хабиров, «гастролировавший» сегодня по северо-востоку республики, немного рассказал о ней: по его словам, новая кигинская начальница родом из Учалов (на самом деле родилась в соседней Челябинской области), долгие годы работала в социальной сфере. Последние восемь лет была заместителем главы администрации Учалинского района по социальным вопросам.

— Она очень энергичный руководитель, — описал ее глава РБ, предложив любить и жаловать. После этого муниципальные депутаты, как и полагается, единогласно поддержали предложенную Хабировым кандидатуру — и Гордиенко стала и.о. главы администрации.

Кроме того, Радий Фаритович пообещал уделять «самое серьезное внимание» северо-восточным районам республики и построить там новые социальные объекты.

О Гордиенко известно не так много. Согласно официальной биографии, Зухра Маулитбаевна родилась в 1976 году в Челябинской области. Однако корнями она из Учалинского района. Окончила два уфимских вуза — ВЭГУ и БАГСУ. Имеет звание «Заслуженный учитель РБ». Работала в администрации Учалинского района — в комитете по делам молодежи, а в последние годы занимала пост заместителя главы по социальным вопросам. До сих пор числится секретарем местного отделения партии «Единая Россия».

Зухра Гордиенко (в девичестве Лукманова) замужем, растит двух дочерей. По словам местных жителей, со своими обязанностями в социальной сфере она справлялась весьма неплохо. Задолго до официальных разнарядок из Уфы завела Instagram, который активно заполняет. В соцсетях она охарактеризовала себя лаконично: «Женщина. Мать. Супруга. По совместительству чиновник социальной сферы».

Фото instagram.com/gordienkozukhra

Рокировочка

Говоря о новом месте работы Зухры Гордиенко, следует пару слов сказать и о ее предшественнике Шамиле Мухаметдинове: тот был направлен в Кигинский район Рустэмом Хамитовым четыре года назад.

Шамиль Радилович до переезда в Верхние Киги был начальником управления главы РБ по вопросам государственной службы и кадровой политике. А до перехода в Белый дом трудился на разных должностях в Государственном собрании — Курултае республики.

По словам источника «Реального времени» в хабировской администрации, кадры — проблемное направление для руководства региона. И Мухаметдинова — довольно хорошего эйчара — могли попросить вернуться в Уфу. Более того, его родной брат Ирек Мухаметдинов год назад стал управляющим банка ВТБ в Башкортостане, при Хамитове он возглавлял башкирский «Россельхозбанк» и работал вице-премьером республики. Влиятельный родственник вполне мог оказать протекцию младшему брату.

Хабиров поблагодарил бывшего главу администрации за работу и наградил орденом Салавата Юлаева. По словам «башлыка», он показал себя эффективным руководителем. А пока бывшего кигинского начальника он определил на работу в Госсобрание РБ.

Не исключено, что Гордиенко пошла на повышение не столько благодаря своим заслугам, сколько из-за возникшей надобности республиканских властей в грамотном кадровике.

Хабиров поблагодарил бывшего главу администрации за работу и наградил орденом Салавата Юлаева. Фото glavarb.ru

Женское лицо власти



— Это только первая ласточка. Мы и дальше будем доверять женщинам серьезные и ответственные посты и исходить при этом не из стереотипов, а исключительно из профессиональных и человеческих качеств претендента, — написал глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях.

К слову, в Татарстане, закадычном соседе Башкортостана, первая женщина была назначена главой района еще в 2009 году. 11 лет назад Заинский район возглавила Татьяна Воропаева. Сейчас она вносит и принимает законы на уровне республики — в Госсовете РТ, где значится заместителем председателя комитета по социальной политике. Пока в Татарстане женщин во главе муниципальных районов и городских округов нет.

Что касается доверия прекрасному полу со стороны Хабирова, напомним, что сразу после январских каникул пресс-секретарем главы региона стала 24-летняя Диана Ихсанова.

— Ранее, при Хамитове, представительницы прекрасного пола тоже попадали на высокие посты, хотя глав администраций еще не было. Сейчас республику представляет в Совете Федерации Лилия Гумерова, сенатор — довольно высокая должность. Несколько женщин-депутатов представлены в Госдуме. Есть и министры. Действительно, женщин появляется все больше. В республике традиции продолжают формировать политическое мышление, но светское мышление, светский образ жизни приводит к тому, что число женщин будет возрастать, — прокомментировал «Реальному времени» новое назначение политолог Николай Евдокимов.

Непростой район



Отметим, муниципалитет Зухре Гордиенко достался весьма непростой. Кигинский район находится на северо-востоке республики. Основной отраслью производства района остается сельское хозяйство. Считается одним из экономически сложных районов. Немало жителей работают вахтовым методом на Севере. Население — 17 тыс. человек, которое продолжает сокращаться. Согласно переписи 2010 года, более половины населения являются татарами, 41,5% — башкирами.

— Это один из районов, который находится в довольно сложной транспортной доступности: добраться из Уфы можно только через территорию Челябинской области. Район довольно «тяжелый», там нет крупного промышленного производства, нет таких промышленных центров в соседних районах, — подчеркивает Евдокимов.

Однако в муниципалитетах Челябинской области, с которыми граничит Кигинский район, весьма развито промышленное производство (Саткинский, Кусинский, недалеко расположены города Златоуст, Миасс, Усть-Катав, Аша и др.). По мнению эксперта, такое соседство оказывает негативное влияние с точки зрения оттока населения. Жители северо-восточной части республики переезжают в Челябинскую и Свердловскую области.

Кигинский район находится на северо-востоке республики. Основной отраслью производства района остается сельское хозяйство. Считается одним из экономически сложных районов. Фото klyaksina.livejournal.com

— Район непростой, там предстоит много работы. Он слабо представлен и в информационной повестке. Почти не попадает в сводки новостей: с одной стороны, нет резонансных поводов, с другой — нет и достижений. Может быть, Гордиенко удастся изменить ситуацию к лучшему, — резюмировал наш собеседник.