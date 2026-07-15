В РФ представили порядок получения жертвой телефонного мошенничества компенсации

Постановление вступит в силу 1 марта 2027 года

Фото: Мария Зверева

Министерство цифрового развития России разработало порядок получения компенсации от банков или операторов связи для граждан, ставших жертвами телефонного мошенничества и переведших деньги преступникам. Это стало возможным в случае, если банк или оператор не выполнили требования законодательства, что привело к ненадлежащему предотвращению перевода средств, пишет «Интерфакс».



Предполагается, что постановление вступит в силу 1 марта 2027 года.

— Граждане имеют право на компенсацию от банка или оператора в случае, если они переведут средства мошенникам вследствие телефонного обмана. Эта инициатива входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Проект постановления устанавливает порядок и сроки получения такой компенсации, — прокомментировали в пресс-службе Минцифры РФ.

В проекте объяснен алгоритм действий в случае перевода средств под влиянием мошенников. После того как гражданин сообщает в банк о том, что перевод проведен под давлением мошенников, банк должен проверить, смог бы он остановить операцию в качестве подозрительной и соблюдены ли все требования закона.

— Если банк подтверждает, что действовал согласно правилам, он не возмещает деньги, а направляет запрос оператору связи. Оператор проводит свою проверку и выясняет, смог ли он вовремя выявить мошеннический номер и принять необходимые меры. Если будет установлено, что ошибка произошла на стороне оператора, он выплачивает компенсацию гражданину, — пояснили в министерстве.

В случае положительного решения банк или оператор связи обязуются возместить ущерб в течение 30 дней, а при трансграничном переводе — в течение 60 дней. Граждане также имеют право оспорить решение в случае несогласия.

Общественное обсуждение проекта постановления будет продолжаться до 29 июля. Этот проект стал частью второго пакета мер по защите граждан от кибермошенничества, включающего около 20 инициатив, принятых в июне текущего года. Он был разработан в рамках закона о борьбе с кибермошенничеством, который был принят в 2025 году и включает около 30 мер, направленных на противодействие телефонному и кибермошенничеству.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в десятку регионов России по числу нежелательных звонков.

Никита Егоров