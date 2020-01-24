В Башкирии закроется сахарный завод
«Мелеузовский сахарный завод» в Башкирии собираются временно закрыть из-за сложной ситуации на российском сахарном рынке. О кардинальном решении заявило руководство ГК «Продимекс».
Ведущий производитель сахара в России объясняет, что падение цен на сахар в два раза сделало бизнес убыточным. Данный завод имеет самую высокую себестоимость среди всех предприятий «Продимекса», что связано с особенностями его снабжения сырьем.
«Мелеузовский сахарный завод» будет законсервирован и сохранен в работоспособном состоянии до более экономически благоприятных времен. Все работники завода предупреждены о предстоящем увольнении заранее, всем им будут своевременно и в полном объеме выплачены причитающиеся в таких случаях компенсации. После возобновления работы завода бывшим сотрудникам гарантируется приоритетное право на трудоустройство», — передает сообщение компании «Интерфакс».
Часть сотрудников перейдет на работу в птицеводческий комплекс неподалеку — руководство договорилось о возможном трудоустройстве.
Ранее сельхозпредприятия Башкирии накопали 536 тыс. тонн сахарной свеклы.
Справка
«Мелеузовский сахарный завод» был открыт в 1960 году. На сегодняшний день он является одним из крупнейших предприятий Башкирии. Производственная мощность переработки завода — до 3,3 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки.
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