В Башкирии закроется сахарный завод

«Мелеузовский сахарный завод» в Башкирии собираются временно закрыть из-за сложной ситуации на российском сахарном рынке. О кардинальном решении заявило руководство ГК «Продимекс».

Ведущий производитель сахара в России объясняет, что падение цен на сахар в два раза сделало бизнес убыточным. Данный завод имеет самую высокую себестоимость среди всех предприятий «Продимекса», что связано с особенностями его снабжения сырьем.



«Мелеузовский сахарный завод» будет законсервирован и сохранен в работоспособном состоянии до более экономически благоприятных времен. Все работники завода предупреждены о предстоящем увольнении заранее, всем им будут своевременно и в полном объеме выплачены причитающиеся в таких случаях компенсации. После возобновления работы завода бывшим сотрудникам гарантируется приоритетное право на трудоустройство», — передает сообщение компании «Интерфакс».

Часть сотрудников перейдет на работу в птицеводческий комплекс неподалеку — руководство договорилось о возможном трудоустройстве.



Ранее сельхозпредприятия Башкирии накопали 536 тыс. тонн сахарной свеклы.

