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В Стамбуле весной 2020 года откроется консульство Башкирии

17:18, 23.01.2020
В Стамбуле весной 2020 года откроется консульство Башкирии
Фото: glavarb.ru

В Стамбуле в марте 2020 года откроется представительство Башкирии в Турции.

К открытию консульства будет приурочен визит делегации Башкортостана в Турцию, сообщил глава республики Радий Хабиров во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в РФ Мехметом Самсаром в Уфе.

Кроме того, стороны обсудили намерения турецкой бизнес-миссии посетить Башкортостан, возможности культурного обмена, развитие взаимоотношений в сфере образования.

Также Самсар рассказал о планах Турции открыть на территории республики институт почетного консула, передает пресс-служба главы РБ.

Ранее генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан рассказал, когда посетит Уфу.

ОбществоВласть Башкортостан
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