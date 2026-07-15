Ущерб от мошенничества в Татарстане за полгода составил 2,1 млрд рублей

«Преступления с наибольшим ущербом совершаются под предлогом лжесотрудников», — рассказал сотрудник прокуратуры Татарстана Алмаз Фаттахов

Фото: Михаил Захаров

Ущерб от мошенничества в Татарстане за полгода составил 2,1 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал прокурор отдела по надзору за следствием прокуратуры Татарстана Алмаз Фаттахов. Примечательно, что и три года назад сообщалось, что татарстанцы за полгода 2023 года отдали мошенникам более 2 млрд рублей.

— Преступления с наибольшим ущербом совершаются под предлогом лжесотрудников, для совершения которых зарубежные кол-центры привлекают наших граждан в виде курьеров, — рассказал Фаттахов.

Прокурор отметил, что возраст жертв «омолодился» — каждая четвертая жертва не достигла 30 лет, при этом преобладает трудоспособная часть населения республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Примечательно, что при этом, по словам Фаттахова, в Татарстане количество мошеннических преступлений снизилось почти вдвое: с 14 886 до 8 441. Раскрываемость преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составила 26,3%. При этом отметим, что по России на июль текущего года этот показатель составляет 28,9%, что выше республиканского показателя.

Наталья Жирнова