Программы от «Татмедиа», ремонт в метро и обслуживание экрана «Казань Арены»

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

1. Телепрограммы для «Татмедиа» за 50 миллионов

Акционерное общество «Татмедиа» собирается заплатить за услуги средств массовой информации по распространению производственной информации сумму в 50,2 млн рублей. О такой закупке стало известно 15 января, заявки будут принимать до 27-го числа, а итоги подведут 30-го.

Услуги должны оказываться до 31 декабря 2020 года. От подрядчика потребуется создать и разместить «способом наземного эфирного вещания в телевизионном эфире» информационно-новостные, информационно-аналитические телевизионные программы о социально значимых темах и мероприятиях, проходящих в муниципальных образованиях Республики Татарстан и в республике. Всего должно быть создано не менее 1 968 часов программ.



2. Для «Департамента продовольствия» — 850 тонн хлеба

«Департамент продовольствия и социального питания Казани» потратит 35,5 млн рублей на поставку хлеба и хлебобулочных изделий в образовательные учреждения регионального центра. О редукционе в электронной форме было объявлено 15-го числа, заявки будут принимать до 23 января, а итоги подведут 28-го.

Договор будет действовать до 30 сентября 2020 года, а поставка должна осуществляться до 31 августа. В списке мест, куда будут возить хлеб, — детские сады и школы Казани. Всего понадобится не более 350 тонн «Сельского» хлеба, 250 тонн «Нарезного» батона и столько же «Пшеничного» хлеба.



«Департамент продовольствия и социального питания Казани» потратит 35,5 млн рублей на поставку хлеба и хлебобулочных изделий в образовательные учреждения регионального центра. Фото tatar-inform.ru

3. Комплексы жизнеобеспечения для Военного следственного управления

Военное следственное управление Следственного комитета России по Центральному военному округу собирается купить мобильные комплексы жизнеобеспечения за 4,5 млн рублей. О соответствующем электронном аукционе стало известно 15 января, заявки будут приниматься до 23-го числа. Аукцион состоится 24 января, оплатят комплексы из федерального бюджета.

Поставка должна быть осуществлена до 30 июня в Екатеринбург, Барнаул, Чебаркуль-12, Казань, Оренбург, Красноярск, Пермь, Саратов и Уфу. Товар предназначен для жизнеобеспечения участников следственных действий при их производстве вне территории населенных пунктов. Всего понадобится 10 комплектов, в состав которых войдут жилые модули-прицепы, спальные мешки, кемпинговые светодиодные светильники, портативные газовые плитки, мобильные спальные комплексы, наборы посуды, треноги и матрасы.



4. Ремонт колесных пар «Русичей» за 3 миллиона

Казанский «Метроэлектротранс» готов потратить 2,9 млн рублей на ремонт и полное освидетельствование колесных пар моторных тележек электропоездов. Информация об этом аукционе была обнародована 10 января, 14 января были внесены изменения из-за технической ошибки. Заявки будут принимать до 27 января, а итоги подведут 29-го.

Всего от исполнителя потребуется произвести ремонт и освидетельствование трех колесных пар с заменой зубчатого колеса на моторных тележках вагонов электропоездов метро 81-740 и 81-741 (они также известны как «Русич»). Работы потребуется выполнить в течение 4 недель.



Всего от исполнителя потребуется произвести ремонт и освидетельствование трех колесных пар с заменой зубчатого колеса на моторных тележках вагонов электропоездов метро 81-740 и 81-741. Фото transphoto.org

5. Ремонт автомобилей для Росгвардии

ФГУП «Охрана» Росгвардии выделит 1,6 млн рублей на техобслуживание и ремонт служебного автотранспорта для нужд филиала по Татарстану. Об этом объявили 10 января, заявки принимаются с 11 по 20 января, а итоги закупки подведут 29-го числа.

Стоимость единого нормочаса составит 1 100 рублей. В списке — запчасти для Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Solaris, Renault Fluence, Renault Logan, Lada Largus, ГАЗ-2705, ВАЗ-2114, ВАЗ-2107 и 2104.



6. Техобслуживание экрана «Казань Арены» за 1,56 миллионов

Акционерное общество «Казань Арена» потратит 1,56 млн рублей на техобслуживание светодиодного экрана. Закупка будет произведена у единственного поставщика, о ней объявили 14 января.

Исполнителем, согласно протоколу, станет индивидуальный предприниматель Рамиль Исмагилов, зарегистрированный в Казани, на улице Меридианной. Обоснованием выбора именно этого продавца указано предложение наиболее выгодных условий на выполнение работ. Подробностей закупки в документации обнаружить не удалось, однако известно, что дата окончания исполнения договора — 31 декабря 2020 года.



Зеленодольский завод имени Горького планирует потратить 1,3 млн рублей на монтаж системы видеонаблюдения. Фото Романа Хасаева

7. Для Зеленодольского завода имени Горького — 40 камер видеонаблюдения и соответствующее оборудование



Зеленодольский завод имени Горького планирует потратить 1,3 млн рублей на монтаж системы видеонаблюдения. Об открытом запросе предложений стало известно 14 января, прием предложений завершится 27-го числа, а 29-го подведут окончательные итоги.

Срок монтажа и пусконаладки составит 30 календарных дней после оплаты аванса. Система появится в Зеленодольске, на улице Заводской, 5. Для сбора данных системы видеонаблюдения будет использоваться отдельная физическая сеть на базе волоконно–оптического кабеля. Для передачи видеоданных внутри каждого здания должна быть организована автономная и изолированная от других сетей информационная система передачи видеоданных с поддержкой питания видеокамер по технологии PoE. Всего понадобится две серверные платформы, шесть жестких дисков, 40 видеокамер, шесть коммутаторов, шкаф, 11 оптических кроссов и другое оборудование.

8. Испытание показателей качества электроэнергии

Приволжское межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии проведет испытания показателей качества электроэнергии для целей федерального государственного контроля за 1,2 млн рублей. О соответствующем тендере стало известно 16 января, заявки принимаются до 27 января. Аукцион состоится 30-го числа.

От исполнителя потребуется проверить отрицательное и положительное отклонение напряжения, кратковременную и длительную дозу фликера, значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения, коэффициенты несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательности, а также отклонение частоты.



ГАУ Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6» заплатит 912 тысяч рублей за организацию спортивных мероприятий. Фото zenit-kazan.com

9. Почти миллион на матчи одинцовского «Заречья» с казанской «Искрой»

ГАУ Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6» заплатит 912 тысяч рублей за организацию спортивных мероприятий — матчей волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» с казанской «Искрой». О закупке у единственного поставщика стало известно 14 января.

От исполнителя потребуется обеспечить 17 авиабилетов по маршруту Москва — Казань на 5 февраля, 9 февраля — в обратную сторону, еще 18 билетов в Казань — на 13 февраля, обратные — на 15 февраля. Помимо этого, нужно будет предоставить проживание в гостиницах «Давыдов» и «Ибис», трехразовое горячее питание. Оплатят закупку за счет средств субсидии Московской области на выполнение государственного задания.



10. Реагенты для КГМУ

Казанский государственный медицинский университет потратит 843 тысячи на противоледный реагент для системы антиобледенения кровли. Об аукционе объявили 14 января, заявки будут приниматься до 30 января, а итоги подведут 31-го числа.

Поставка должна осуществляться по заявкам, в течение трех календарных дней, до 31 декабря 2020 года. Местом поставки указаны два казанских адреса — Бутлерова, 49 и Толстого, 6/30. Стоимость одной тонны реагента составит 28,1 тысячи рублей. Применять его будут для распыления на кровле здания.

