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Управление Федеральной службы национальной гвардии России по РТ

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Общая информация

Управление Федеральной службы национальной гвардии России по РТ - орган исполнительной власти РФ, спецслужба, созданная в 2016 году. Основными задачами службы выступают:

Основные задачи:

  • участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности;
  • обеспечение территориальной целостности и обороны России;
  • выработка и реализация, регулирование в сфере:
    • деятельности войск национальной гвардии;
    • оборота оружия;
    • частной охранной деятельности;
    • вневедомственной охраны.
Руководитель в РТ - Гумеров Рустем Фаритович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 20
  • Телефон: (843) 292–25–45
  • Сайт: www.rosgvard.ru

Дата последнего обновления: 19.09.2017

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