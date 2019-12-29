Башкирская неделя: пожар на «Нефтехиме», «зеленое дерби» в Давосе и приговор полицейским-насильникам

Главные события уходящих 7 дней в Башкортостане

Пожар на уфимском заводе

В прошлое воскресенье произошел пожар на уфимском АО «Опытный завод Нефтехим». В результате огонь распространился на площади 2 тыс. кв. метров.

По предварительным данным, причиной послужил перегрев антикоррозийного реагента, которым обрабатывают трубы. Пострадавших или погибших нет.



«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс»

Хоккеисты казанского «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» сошлись в четвертый раз за сезон на льду швейцарского Давоса. Спортсмены порадовали болельщиков отличной игрой, а «Чак-чак Cup» на этот раз отправился в Башкирию — «СЮ» победил со счетом 4:3 в овертайме.



«Чак-чак Cup» на этот раз отправился в Башкирию. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Приговор полицейским-насильникам

Кировский райсуд Уфы признал троих бывших полицейских виновными в изнасиловании их коллеги. Эдуард Матвеев и Салават Галиев получили по семь лет колонии, Павел Яромчук — шесть. Кроме того, они выплатят потерпевшей 3 млн рублей.



Генконсул Турции в Казани отправится в Уфу

Генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан рассказал о планах посетить Уфу в 2020 году. Он намерен приехать в Башкирию в январе. Дипломат отметил, что за три месяца работы он уже посетил Самарскую область, Чувашию, Марий Эл и Мордовию.



Исмет Эрикан намерен приехать в Башкирию в январе. Фото Максима Платонова

Массовое отравление школьников

В Уфе несколько детей отравились в школе. Следственный комитет начал проверку по признакам преступления по статье УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».



Дело об убийстве менеджера УМПО

Следком завершил расследование уголовного дела об убийстве заместителя коммерческого директора ОДК-УМПО Юрия Яшина. Заказчиком следствие считает коммерческого директора предприятия Сергея Евстафьева.



Запрет на корпоративы, миллиарды «Янган-Тау» и ректор УГНТУ

Глава Башкирии Радий Хабиров запретил чиновникам проводить корпоративы. По мнению «башлыка», новогодние праздники не должны превращаться в «пир во время чумы».

По мнению Хабирова, новогодние праздники не должны превращаться в «пир во время чумы». Фото glavarb.ru

Контрольно-счетная палата РБ нашла нарушения в санатории «Янган-Тау». Сумма неэффективных расходов учреждения составила 1,9 млрд рублей. Санаторий закупал продукты по завышенным ценам.

Ректором Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) стал Олег Баулин. Предыдущий руководитель вуза Рамиль Бахтизин покинул пост.

Прокуратура нашла признаки экстремизма в деятельности националистического движения «Башкорт». Организация получила предупреждение прокуратуры республики. На устранение нарушений активисты получили два месяца.